何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶

由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一第IA期，目前仍待批預售；發展商稱，項目可直達港鐵站，且提供罕有的向南海景戶，對銷情有信心，並伺機於市場推售。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，瑜一特設專用升降機

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