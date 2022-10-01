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何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶

置業家居 2022/10/01

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由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一第IA期，目前仍待批預售；發展商稱，項目可直達港鐵站，且提供罕有的向南海景戶，對銷情有信心，並伺機於市場推售。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，瑜一特設專用升降機

...

欄名 : 封面故事

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