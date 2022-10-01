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觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢

置業家居 2022/10/01

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由麗新及市建局合作發展，位於觀塘的單幢盤Bal Residence，目前亦待批售樓紙，可望短期內出擊，該盤提供156伙，當中主打1房戶，佔項目總數約九成屬於1房單位，另有少量2房及3房單位，將於

...

欄名 : 封面故事

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