長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場

由香港小輪及市建局合作發展的長沙灣映岸，早於6月上載樓書，有機會在月內登場。

發展商早前曾指，映岸主攻年輕上車客；雖然本港樓市受加息影響而出現波動，但新界大型新盤銷情理想，料買家入市時已預計相關因素，故

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