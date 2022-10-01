啟德承富里2號戶型多元 享維港海景

啟德PARK PENINSULA屬近年新樓供應重鎮，區內再有新盤於季內推出，為華潤及保利合作的承富里2號，目前正待批售樓紙，涉及582伙，發展商曾指，單位可享海景之餘，開則上採人性化設計，戶型亦多元，

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