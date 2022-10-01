啟德承富里2號戶型多元 享維港海景 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 啟德PARK PENINSULA屬近年新樓供應重鎮，區內再有新盤於季內推出，為華潤及保利合作的承富里2號，目前正待批售樓紙，涉及582伙，發展商曾指，單位可享海景之餘，開則上採人性化設計，戶型亦多元， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 今日 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 今日 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 今日 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 今日 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 今日 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 你可能感興趣 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 今日 01:00 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 今日 01:00 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 今日 01:00 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 最新專欄文章 更多 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 今日 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 元朗柏瓏III備逾26萬呎會所 最快本月推出 今日 元朗柏瓏III備逾26萬呎會所 最快本月推出 東九龍KOKO HILLS 3A期鄰近藍田站 主打1房及2房 今日 東九龍KOKO HILLS 3A期鄰近藍田站 主打1房及2房 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 今日 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 今日 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 一手市場