東九龍KOKO HILLS 3A期鄰近藍田站 主打1房及2房

會德豐地產發展的東九龍KOKO HILLS，現時尚餘規模最大的第3期待推，項目正待批預售，先推涉逾390伙的第3A期，主打1房及2房戶型，並參考首兩期售價作定價。

KOKO HILLS第3期目前尚待批預

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