元朗柏瓏III備逾26萬呎會所 最快本月推出 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 近期北部都會區概念新盤，均受市場追捧，由信置、嘉華及中國海外合作發展的柏瓏，最快可望於本月推出新一期柏瓏III，由4座物業組成，提供680伙，主打中小型單位。 柏瓏III屬整個項目的第2期，備有4幢住宅 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 今日 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 今日 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 今日 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 今日 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 今日 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 你可能感興趣 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 今日 01:00 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 今日 01:00 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 今日 01:00 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 最新專欄文章 更多 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 今日 無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 東九龍KOKO HILLS 3A期鄰近藍田站 主打1房及2房 今日 東九龍KOKO HILLS 3A期鄰近藍田站 主打1房及2房 啟德承富里2號戶型多元 享維港海景 今日 啟德承富里2號戶型多元 享維港海景 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 今日 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 今日 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 一手市場