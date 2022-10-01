元朗柏瓏III備逾26萬呎會所 最快本月推出

近期北部都會區概念新盤，均受市場追捧，由信置、嘉華及中國海外合作發展的柏瓏，最快可望於本月推出新一期柏瓏III，由4座物業組成，提供680伙，主打中小型單位。

柏瓏III屬整個項目的第2期，備有4幢住宅

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