無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 雖然本港已跟隨美國加息，但未有影響新盤推售步伐，踏入第四季，約有20個新盤醞釀登場，涉及逾9,000伙，類型亦各適其適，由鐵路沿綫、市區單幢樓，甚至豪宅盤均有選擇，將繼續成為樓市焦點。 本港銀行已在上周 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 今日 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 今日 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 今日 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 今日 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 啟德承富里2號戶型多元 享維港海景 今日 啟德承富里2號戶型多元 享維港海景 你可能感興趣 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 今日 01:00 低價奏效 2大新界盤銷情報捷 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 今日 01:00 何文田瑜一直達港鐵站 罕有向南海景戶 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 今日 01:00 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 最新專欄文章 更多 元朗柏瓏III備逾26萬呎會所 最快本月推出 今日 元朗柏瓏III備逾26萬呎會所 最快本月推出 東九龍KOKO HILLS 3A期鄰近藍田站 主打1房及2房 今日 東九龍KOKO HILLS 3A期鄰近藍田站 主打1房及2房 啟德承富里2號戶型多元 享維港海景 今日 啟德承富里2號戶型多元 享維港海景 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 今日 長沙灣映岸主攻年輕上車客 可望月內登場 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 今日 觀塘Bal Residence1房佔九成 享雙鐵路站優勢 豪宅 銀行 一手市場 加息