無懼加息 第四季20個新盤有機開賣 逾9,000伙大軍壓境

雖然本港已跟隨美國加息，但未有影響新盤推售步伐，踏入第四季，約有20個新盤醞釀登場，涉及逾9,000伙，類型亦各適其適，由鐵路沿綫、市區單幢樓，甚至豪宅盤均有選擇，將繼續成為樓市焦點。

本港銀行已在上周

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