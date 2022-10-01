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青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手

置業家居 2022/10/01

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宏安地產發展的薈藍，成為明翹匯之後青衣區今年第二個入伙的新盤，入伙前已率先錄逾30宗預租。現時該盤只剩約10伙放租，在盤源減少下令海景戶及非海景戶之間的叫租差距逐步收窄。

綜合區內代理數據，薈藍截至9月

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欄名 : 樓市熱話

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