青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 宏安地產發展的薈藍，成為明翹匯之後青衣區今年第二個入伙的新盤，入伙前已率先錄逾30宗預租。現時該盤只剩約10伙放租，在盤源減少下令海景戶及非海景戶之間的叫租差距逐步收窄。 綜合區內代理數據，薈藍截至9月 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 薈藍景致開揚 今日 薈藍景致開揚 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 今日 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 你可能感興趣 薈藍景致開揚 今日 01:00 薈藍景致開揚 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 今日 01:00 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 最新專欄文章 更多 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 今日 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 薈藍景致開揚 今日 薈藍景致開揚 綠置居3屋苑市價41折推售 最平$4萬做業主 今日 綠置居3屋苑市價41折推售 最平$4萬做業主 加息期殺到 第四季樓價或再跌5% 2022/09/24 加息期殺到 第四季樓價或再跌5% Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 2022/09/10 Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 中原地產 青衣 薈藍