薈藍景致開揚 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 單位：低層A15室 實用面積：203平方呎 間隔：開放式 叫租：$13,000^（呎租：$64） 單位提供：美聯（68088908） 註：^單位已於9月底以$12,000租出，呎租約$59.1。按業主2021年 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 今日 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 今日 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 你可能感興趣 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 今日 01:00 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 今日 01:00 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 最新專欄文章 更多 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 今日 交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 今日 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 綠置居3屋苑市價41折推售 最平$4萬做業主 今日 綠置居3屋苑市價41折推售 最平$4萬做業主 加息期殺到 第四季樓價或再跌5% 2022/09/24 加息期殺到 第四季樓價或再跌5% Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 2022/09/10 Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 驗樓