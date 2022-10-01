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交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】

置業家居 2022/10/01

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本刊記者日前跟隨陳智康（康Sir）一同驗收薈藍高層A15室，一個實用面積203平方呎的開放式海景單位。

單位交樓質素不俗，大部分工種均獲90分或以上；只有「廳房地磚」一項，因為客廳有兩件空心磚而獲得50

...

欄名 : 樓市熱話

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