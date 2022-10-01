交樓質素不俗 惟空心磚失分較多【獲90分 】 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 本刊記者日前跟隨陳智康（康Sir）一同驗收薈藍高層A15室，一個實用面積203平方呎的開放式海景單位。 單位交樓質素不俗，大部分工種均獲90分或以上；只有「廳房地磚」一項，因為客廳有兩件空心磚而獲得50 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 今日 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 薈藍景致開揚 今日 薈藍景致開揚 你可能感興趣 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 今日 01:00 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 薈藍景致開揚 今日 01:00 薈藍景致開揚 最新專欄文章 更多 薈藍景致開揚 今日 薈藍景致開揚 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 今日 青衣薈藍高層擁開揚海景 主打細戶 租盤搶手 綠置居3屋苑市價41折推售 最平$4萬做業主 今日 綠置居3屋苑市價41折推售 最平$4萬做業主 加息期殺到 第四季樓價或再跌5% 2022/09/24 加息期殺到 第四季樓價或再跌5% Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 2022/09/10 Club Victoria雙會所設計 設6大享樂主題區 驗樓