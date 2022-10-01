保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 疫情陰霾下，百業蕭條，不少行業飽受風霜，部分人開始積極發展副業，以賺取外快，追上高昂的生活成本。位於荔枝角的韓國手作店店主Bonnie現職保險從業員，因疫情令她產生開展副業的想法。心靈手巧的她便在荔枝 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 2022/09/24 95後靚女韓國學師 創業搞「半永久美眉」 《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係 2022/09/10 《緣路山旮旯》導演黃浩然 親解5女主角與地區關係 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 2022/08/27 設計師陳浩寧為林海山城打造示範作 大地色調設計 與戶外美景融合 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 2022/08/20 女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 2022/08/13 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 DIY手作 創業 人物專訪