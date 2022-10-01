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保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作

置業家居 2022/10/01

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疫情陰霾下，百業蕭條，不少行業飽受風霜，部分人開始積極發展副業，以賺取外快，追上高昂的生活成本。位於荔枝角的韓國手作店店主Bonnie現職保險從業員，因疫情令她產生開展副業的想法。心靈手巧的她便在荔枝

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欄名 : 地區‧人‧情

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