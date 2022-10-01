  • 26°C
香港時間 : 20221001日 (週六) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CCL連降11周 料年底重返2017年水平

置業家居 2022/10/01

分享：

分享：

中原城市領先指數（CCL）連跌11周共6.46%，創2018年12月後最長連跌；最新報169.35點（根據9月19日至9月25日簽訂的正式買賣合約，9月5日至9月11日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌

...

欄名 : 5分鐘速讀

最新專欄文章 更多

CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低
2022/09/24
CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低
CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點
2022/09/17
CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點
CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位
2022/09/10
CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位
CCL按周續跌0.8% 連降7周 創3年半新低
2022/09/03
CCL按周續跌0.8% 連降7周 創3年半新低
CCL連跌6周 創近兩年半新低
2022/08/27
CCL連跌6周 創近兩年半新低
CCL 中原地產

上一篇文章

保險經紀疫情下發展副業 開班教授韓國手作

下一篇文章

香港「遲來的加息」 或許亦是「短暫的加息」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？