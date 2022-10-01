CCL連降11周 料年底重返2017年水平 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）連跌11周共6.46%，創2018年12月後最長連跌；最新報169.35點（根據9月19日至9月25日簽訂的正式買賣合約，9月5日至9月11日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低 2022/09/24 CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低 CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點 2022/09/17 CCL 9周累跌5.4% 短期支持位170點 CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位 2022/09/10 CCL連降8周 報171.83點 九龍樓價跌破2019年低位 CCL按周續跌0.8% 連降7周 創3年半新低 2022/09/03 CCL按周續跌0.8% 連降7周 創3年半新低 CCL連跌6周 創近兩年半新低 2022/08/27 CCL連跌6周 創近兩年半新低 CCL 中原地產