香港「遲來的加息」 或許亦是「短暫的加息」

上星期美國聯儲局一如預期再度大幅加息0.75厘，亦是美國自今年3月以來第5次加息，換言之短短半年多的時間已大幅加息3厘，今次美國加息幅度是近數十年最急的一次。同時間香港銀行亦跟隨美國加息，但加息幅度只是0.125厘，對香港而言是「遲來的加息」。

4年前加息 對樓市影響微

過去半年美國連番加息，本地銀行一直維持最優惠利率不變，但基於近日銀行總結餘已顯著回落至$1,249億以下，一個月的本地銀行同業拆息亦已持續升至2.6厘的水平，本港的加息周期正式展開，不過未來本地銀行的加息幅度如何，近日有業界推算，香港最優惠利率（細P）或許會加至7厘，換言之較目前的5.125厘計算，還有近2厘的升幅，當然加息周期又會維持多久，一切都言之尚早。

本地銀行對上一次調整最優惠利率（P）已經是2018年9月的事，再者當時大部分銀行，同樣只是加息八分之一厘而已，加息幅度有限，當然上一次香港加息是於美國加息期的尾聲才跟隨，因此上一次本地銀行加息亦只是短暫維持不足14個月，加息短短一年多，因此4年前的加息對本地樓市的影響亦相當輕微。

再者相信大家亦明白，今次美國加息是應對前所未有的通脹，最新8月份的美國消費者物價指數CPI，升幅仍然達8.3%，雖然比起7月份的8.5%已稍稍回落，亦已經是連續2個月回落，但最新的通脹仍然是近40年的高位，聯儲局自然需要再大幅加息應對。

市場料美明年減息抗衰退

市場亦相信是今年年底前，美國仍會再加息兩次，分別是11月初及12月中，到時美國息率勢必升至4厘以上，但基於美國綜合採購經理人指數（PMI）劇降至47.5，陷收縮範圍，並創超過兩年低，因此市場已預期或許美國明年便需要考慮減息以對抗衰退，換言之今次美國加息周期，相信不會維持太久。

當然加息周期的展開，買家入市心態自然變得審慎，不過相信業主減價空間亦有限，無可否認，加息將會令一眾供樓一族負擔增加，不過對於一眾於2010年之後才入市的買家而言，有關業主對於加息早有準備，因為自當年開始，金管局已經要求銀行為按揭申請人進行「壓力測試」，在現行壓力測試要求下，一眾業主早已預計息口將調高3厘，上星期開始金管局將壓力測試降至2厘，雖然加息令供樓負擔增加，但同時間降低壓測，令按揭審批反而較之前寬鬆，總括而言，今次加息亦只是「遲來的加息」而已，再者亦可能是「短暫的加息」。

▲ 美國短短半年多已大幅加息3厘，而香港銀行上周才調高0.125厘，可算是「遲來的加息」。