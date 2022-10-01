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澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活

置業家居 2022/10/01

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澳洲黃金海岸（Gold Coast）一帶優質租盤供應罕有，當中著名臨海郊區衝浪者天堂（Surfers Paradise）更有現樓項目Ocean在港推售，1房戶售價約$355萬港元起，兼享臨海悠閒生活，

...

欄名 : 海外置業

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