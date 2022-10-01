澳洲Ocean戶戶望海景 享悠閒度假生活 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 澳洲黃金海岸（Gold Coast）一帶優質租盤供應罕有，當中著名臨海郊區衝浪者天堂（Surfers Paradise）更有現樓項目Ocean在港推售，1房戶售價約$355萬港元起，兼享臨海悠閒生活， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 2022/09/24 新加坡Haus on Handy坐落傳統豪宅地段 料吸專業人士進駐 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 2022/09/17 倫敦The Leslie, Riverscape戶戶備特大窗戶 盡賞泰晤士河景 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 2022/09/10 多倫多Queen Church坐落核心商業區 開放式售$435萬起 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 2022/09/03 吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 2022/08/27 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 澳洲 黃金海岸 海外物業 中原地產 澳元