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LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位

置業家居 2022/10/01

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香港家居空間細小，尤其適合多功能家電。LG最新推出兩款智能家電，效能高之餘，亦可節省空間。

1. 空氣淨化風扇

結合空氣淨化和風扇功能於一身，風扇配備三種送風模式，包括單向、廣域及循環模式，能因應用家不同

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