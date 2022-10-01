LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 香港家居空間細小，尤其適合多功能家電。LG最新推出兩款智能家電，效能高之餘，亦可節省空間。 1. 空氣淨化風扇 結合空氣淨化和風扇功能於一身，風扇配備三種送風模式，包括單向、廣域及循環模式，能因應用家不同 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 相關文章 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 今日 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 你可能感興趣 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 今日 01:00 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 最新專欄文章 更多 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 今日 韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 IKEA全新KRÖSAMOS廚具登場 打造秋日溫馨飯桌 2022/09/17 IKEA全新KRÖSAMOS廚具登場 打造秋日溫馨飯桌 Francfranc新店登陸旺角 推全新PHANTASIEN藝術系列 2022/09/17 Francfranc新店登陸旺角 推全新PHANTASIEN藝術系列 設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆 2022/09/10 設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 2022/09/03 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 消費資訊 LG 家電