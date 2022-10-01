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韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器

置業家居 2022/10/01

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【同場加映】韓國人氣廚具品牌HAPPYCALL最新推出升級版石墨烯雙面鍋，配備得獎物料及強磁性手柄，一鍋兩用，可焗可煎，性價比超高，輕鬆煮出美饌。

它採用全新升級物料--石墨烯，比一般鋼堅硬度高200倍

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欄名 : 家居新知

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