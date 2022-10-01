韓國HAPPYCALL石墨烯雙面鍋 一鍋兩用煎焗神器 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 【同場加映】韓國人氣廚具品牌HAPPYCALL最新推出升級版石墨烯雙面鍋，配備得獎物料及強磁性手柄，一鍋兩用，可焗可煎，性價比超高，輕鬆煮出美饌。 它採用全新升級物料--石墨烯，比一般鋼堅硬度高200倍 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 相關文章 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 今日 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 你可能感興趣 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 今日 01:00 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 最新專欄文章 更多 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 今日 LG最新兩款多功能家電 效能高又慳位 IKEA全新KRÖSAMOS廚具登場 打造秋日溫馨飯桌 2022/09/17 IKEA全新KRÖSAMOS廚具登場 打造秋日溫馨飯桌 Francfranc新店登陸旺角 推全新PHANTASIEN藝術系列 2022/09/17 Francfranc新店登陸旺角 推全新PHANTASIEN藝術系列 設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆 2022/09/10 設計師研發環保物料 化廢為寶 雞蛋殼變磚牆 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 2022/09/03 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 消費資訊 LG 家電