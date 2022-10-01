Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 【編輯之選】Philips全新二合一手提式蒸氣掛熨機7000系列，破天荒新增可調校角度的蒸氣噴頭，兼容垂直及水平掛熨。內置的「OptimalTEMP免調溫控技術」，令智能熨板自動調控最佳溫度。外出後以 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 相關文章 OSIM智能家電 全效淨化家居 今日 OSIM智能家電 全效淨化家居 你可能感興趣 OSIM智能家電 全效淨化家居 今日 01:00 OSIM智能家電 全效淨化家居 最新專欄文章 更多 OSIM智能家電 全效淨化家居 今日 OSIM智能家電 全效淨化家居 ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機 2022/09/10 ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機 Bosch Series 8嵌入式蒸焗爐 自動烘焙程式 輕鬆烹調美食 2022/09/10 Bosch Series 8嵌入式蒸焗爐 自動烘焙程式 輕鬆烹調美食 LG Objet系列首部電視EASEL 畫架式設計宛如藝術品 2022/08/27 LG Objet系列首部電視EASEL 畫架式設計宛如藝術品 Bosch Series 6淨菌空氣洗衣乾衣機 毋須水洗即可清除病毒異味 2022/08/27 Bosch Series 6淨菌空氣洗衣乾衣機 毋須水洗即可清除病毒異味 家電 Philips 消費資訊