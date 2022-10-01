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Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度

置業家居 2022/10/01

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【編輯之選】Philips全新二合一手提式蒸氣掛熨機7000系列，破天荒新增可調校角度的蒸氣噴頭，兼容垂直及水平掛熨。內置的「OptimalTEMP免調溫控技術」，令智能熨板自動調控最佳溫度。外出後以

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欄名 : 影音家電

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