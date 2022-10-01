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柏景灣海景3房 千禧業主賺$1,268萬

置業家居 2022/10/01

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中原黃家全表示，大角咀柏景灣7座高層B室，實用面積864呎，建築面積1,135呎，採3房（連套房）及儲物房間隔，向西南外望開揚海景，以$1,960萬成交，實用呎價$22,685。原業主於2000年4月

...

欄名 : 九龍區最新成交

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物業買賣 大角咀 柏景灣

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