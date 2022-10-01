柏景灣海景3房 千禧業主賺$1,268萬 置業家居 2022/10/01 分享： 分享： 中原黃家全表示，大角咀柏景灣7座高層B室，實用面積864呎，建築面積1,135呎，採3房（連套房）及儲物房間隔，向西南外望開揚海景，以$1,960萬成交，實用呎價$22,685。原業主於2000年4月 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 九龍區最新成交 最新專欄文章 更多 曉暉花園3房 呎價$12,796創2年新低 2022/10/01 曉暉花園3房 呎價$12,796創2年新低 傲雲峰池景3房 累減$480萬沽出 2022/10/01 傲雲峰池景3房 累減$480萬沽出 天鑄1,410呎 一手業主4年蝕$828.6萬 2022/10/01 天鑄1,410呎 一手業主4年蝕$828.6萬 海逸豪園低層3房 實用呎造$15,296 2022/10/01 海逸豪園低層3房 實用呎造$15,296 美孚新邨509呎 $590萬沽創5年新低 2022/10/01 美孚新邨509呎 $590萬沽創5年新低 物業買賣 大角咀 柏景灣