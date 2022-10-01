全面加快復常 嚴打濫發「免針紙」

本港第6波疫情逐漸消退，特區政府上周公布進一步放寬抵港檢疫安排至「0＋3」，抵港人士毋須酒店檢疫，改為3天醫學監察，社會普遍歡迎這「遲來的春天」。由於世界各地已逐漸放寬、甚至取消所有旅遊入境限制，香港要積極重啟各種與外國往來的經濟活動，必須更進取放寬措施才能奏效。

各界聲音 盼主動放寬「追落後」

商界與零售業界普遍贊成「0＋3」安排，但亦有不少聲音認為，香港有必要更主動放寬「追落後」，以換取更大經濟復常。事實上，雖然第6波疫情稍為退卻，當局亦更主動追蹤個案，嘗試減低社區發病率，並透過提升疫苗接種率，減低重症及死亡數字，例如將「疫苗通行證」適用年齡降至5至11歲，以提升家長帶小童接種疫苗的意慾，以及參考專家和不同團體的意見，加強疫苗接種教育，提升社區認知。

一直以來，特區政府均避免立法強迫市民接種疫苗和申報染疫，但這似乎未能令所有港人齊心抗疫，仍有不少市民認為個人有選擇接種疫苗以及有病申報與否的自由，更有人鋌而走險，選擇以不正當手段取得豁免接種疫苗的證明，顯然是將個人自由凌駕於公民責任之上；部分醫生亦不惜放棄專業操守投其所好，協助他們獲得虛假的豁免疫苗接種證明，甚至藉此收取高昂費用斂財。

涉事醫生仍應診 有姑息之嫌

要令香港疫情受控，有望進一步開關，當局有需要打擊這些不法行為。目前已有7名私家醫生涉嫌濫發虛假「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」而被警方拘捕，據悉7人共發出2萬多張豁免證明書，佔所有仍然有效的豁免證明書超過一半，而且相信仍然有其他醫生未被拘捕。

市民如透過這些渠道獲得使用不當的醫學豁免證明書，進入「疫苗通行證」適用處所，其二維碼資料將被掃描器記錄，一旦發現他們使用虛假證明書，有機會觸犯「虛假文書使用罪」，最高刑罰監禁14年。最近當局已高調嚴懲一些虛報快速測試陽性的市民，相信這些害群之馬的私家醫生亦會在醫委會聆訊前被刑事檢控。

醫委會的投訴個案往往需要數年時間才有判決，對醫護和病人家屬均造成極大折磨。現時醫委會已有3個初級偵訊委員會同步運作，面對一些社會較為關切、以及造成較大影響的個案，應該特事特辦，例如在警方高調拘捕濫發豁免證明書的醫生後，竟還能繼續開門應診，予人覺得醫委會對涉案醫生有姑息之嫌。

宜更清晰指引 免「殺錯良民」

最近已有不同醫學團體及醫生組織，公開譴責這些醫生的失德行為，為醫生及社會把關的醫委會更應責無旁貸，盡量配合政府撥亂反正，衞生署亦應為豁免疫苗接種的醫學診斷提供更清晰指引，以及列明獲得豁免需要進行的醫學檢查，除可避免「殺錯良民」，令真正有需要人士豁免接種，亦避免令一些真心為病人發出豁免證明書的醫生產生「寒蟬效應」，醫學團體亦應盡快審定豁免證明書的收費指引，避免出現開天殺價。

在抗疫面前，香港人人有責，要令本港盡快達致疫情可控，除了要提升全港疫苗接種率，亦要減低確診瞞報、漏報，並做好檢疫隔離，檢查及治療快做、盡做，配合具阻嚇性罰則，皆有助令香港疫情盡快走出谷底。（文章只代表個人立場）

▲ 近日發生多宗濫發豁免疫苗接種證明書的案件，作者認為當局有需要打擊外，亦應提供更清晰指引，避免令真心為病人發出豁免證明書的醫生產生「寒蟬效應」。（資料圖片）