長者疫下社交難 實際行動展關懷

對大多數都市人來說，手機是維持社交的重要工具，透過交友程式或社交平台組成群組，便可足不出戶尋找夥伴聊天、探索他人日常。但是80歲以上的高齡長者，並不普遍使用手機，本地研究指出，使用手機的高齡長者佔比不足3成，原因包括手機價錢昂貴，捨不得或無法負擔購買；對科技認知不多，學習操作時感到無所適從；認為不方便，無論外出用膳或購物總要攜帶；自身健忘，擔心經常忘記攜帶手機、充電、存放、甚至是遺失。

綫下「社交群組」 疫下無奈暫停

黃老太沒有使用手機，但並沒有因為缺乏手機而影響社交生活，她與另外3位長者，組織了一個綫下「社交群組」，每天早上在公園見面，她們既有聊不完的話題，更成為了晚年的莫逆之交，大家有說有笑，這是她們的日常。黃老太娓娓道出心聲：「我們相處了數十年，從年輕一起走到老，大家依然互相扶持，所以十分珍惜見面的機會。到了晚年，過得一日便是一日，藉着見面時總希望互通近況，或者日後未必再有機會見面。」

這個群組除了為她們建立了社交接觸的平台，也發揮了互相支援的作用。曾經有一次，群組中其中一位獨居兼且行動不便的長者身體不適，久未露面，黃老太找兒子為這位長者代購日常物品，兒子到訪後發現她當時健康狀況並不理想，便尋求醫療及社區協助，最後這位長者才可獲得支援。隨着群組其中一位長者逝世，以及另一位長者入往安老院，這個群組現在只剩下兩個人，疫情嚴峻時開始暫停見面，只維持偶然與對方通電話，黃老太對此感到十分無奈。

社交為我們建立人與人之間的關懷和支援，對每一個人都十分重要。長者需要維持社交活動，避免社交疏離和孤立，引致焦慮、抑鬱、甚至自殺等問題，可是由於身體退化、疾病傷殘、親友相繼去世、缺乏社交資訊、退休後經濟狀況轉差等因素，往往令長者難於維持舊有和建立新的社交聯繫；近年疫情的出現，更大大增加長者維持社交活動的挑戰。

送長輩手機 卻不致電問候

世界衞生組織倡議健康老齡化，並制定了全球行動10年計劃「健康老齡化行動10年（Decade of Healthy Ageing）」，將聯繫各國政府、民間社會、國際機構、專業及學術界別、媒體及私營領域，致力探索改善老年人的生活、其家庭及所居住的社區。計劃其中一個行動領域涉及社區活動和人際交往，鼓勵資源共享和多部門合作，創造適宜的生活環境讓長者投入社交活動。這不單是政府和社會的責任，而是社會上每一個人都可以參與。

有年輕人為獨居長輩贈送手機，以為可以填補疫情對社交生活的影響，長輩最初往往滿心歡喜，與身邊的人展示新手機，每天等着家人和親友來電，但當接收到的只是推銷電話，家人透過電話問候關心卻欠奉，或只是透過通訊軟件簡單地回覆一個表情符號，最終難免會感到失望。

勿忘社交本質 互動促分享

社交是人類的基本需求，不分老幼，年輕人多使用手機，以文字、視像、照片或圖像進行社交，長者則喜歡與人面對面或透過電話溝通。無論以甚麼形式進行，也不要忘記社交的本質，是要透過互動促進彼此分享與互助，忘記了社交的本質，以甚麼形式進行的社交也是徒然。如果以上的情況也同樣在你們身上發生，那麼請大家以長者的角度，幫助他們處理社交關係，鼓勵長者學習使用科技維持社交的同時，也要理解他們需要經歷一段學習和適應期，不要忘記多探訪和致電問候長者，用實際行動及言語去接觸他們。

▲ 作者認為，疫情下長者維持社交活動的挑戰增加不少，親友應多探訪和致電問候，用實際行動及言語去接觸他們。（資料圖片）