銀行以科技之名 行賺錢之實？

在香港生活久了，養成了一個好習慣，每個月月底把家庭財務帳目核查一遍，8月底查出了3筆異常支出，一筆支票透支利息約30元、一筆信用卡遲繳罰款及利息約300多元、還有一筆信用卡年費2,000元。老規矩，找銀行退錢，打熱綫電話，在漫長的等待中，我突然領悟到，銀行業多年來都在布一場局，以科技之名行賺錢之實的大套路。

建利潤空間 理直氣壯扣款

提倡環保：多年來，很多銀行都在說，為了更環保，請大家轉收電子帳單；然而，轉用電子帳單後，沒有一家銀行直接將月結單發到電郵，都是發個通知電郵，提示用戶登入帳戶查詢。

電子銀行：多年來，各家銀行都在不斷升級電子銀行，登入愈來愈麻煩、界面愈來愈複雜、交易流水不清晰，下載月結單PDF要權限認證。

自動付款：多年來，銀行和信用卡公司都在告訴你，為了避免遲繳罰款，建議申請信用卡自動付款找卡數。

人工智能：多年來，各家銀行的電話客服愈來愈難打，更有甚者，搞起人工智能，讓你輸入卡號、輸入密碼、說出你的要求，但就是不給你接人工客服；遇到這種情況，我告訴你一個辦法，大聲說我要投訴，人工智能二話不說，把人給你找來。

把上面的所謂科技進步連在一起，看到了嗎？一個賺錢的套路模式出現了：我放棄了郵寄月結單，登記了自動付款，但登入電子銀行太麻煩，打熱綫電話難以接駁人工客服，最終如果我選擇信任銀行，那麼代價就是銀行可以理直氣壯、順理成章、合理合法、順暢自如地自行扣取各種利息、罰款、年費等，而且從頭到尾都不告訴你，誰叫你自己不看月結單呢？

目光短淺唯利市圖 恐淘汰

說到這裏，想起我以前總批評香港的銀行，為甚麼產生信用卡或銀行帳戶交易不發個短信通知用戶？這麼簡單的技術都不會做，反觀內地的銀行還有支付寶，都會即時短信通知了；現在我才知道，是我太傻太天真，要是交易都通知用戶了，那麼多高科技理由和手段構建起來的利潤空間，不就都瞬間瓦解了？

再說說支票帳戶，這也是個沒處說理的大坑：儲蓄帳戶的錢沒有及時轉入支票帳戶被罰利息和手續費、我自己簽字但銀行非說不是我簽字的退票罰款、客戶支票入帳後幾天通知入帳失敗，一通聯繫溝通忙亂……銀行支票罰款我大都能要求豁免退還，惟有一次我失誤導致6張支票被罰，每張150元，無論怎麼溝通，相關銀行死活都不肯退還900元巨款，從此我決定這輩子都不會再放一分錢進這家銀行。

科技應當為人民服務，任何機構，即使強大富貴如銀行，如果目光短淺、唯利市圖，恐怕也會被善用科技者淘汰。沒錯，我說的就是支付寶，如果你還沒有用，不如嘗試體驗一下，用過你就回不了頭了。

▲ 科技應當為人民服務，任何機構，即使強大富貴如銀行，如果目光短淺、唯利市圖，恐怕也會被善用科技者淘汰。（資料圖片）