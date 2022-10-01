全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區

近年掀起攀岩抱石熱潮，室內攀石場有增無減，這個位於荃灣的Triangle Plus，是全港最大的親子攀爬樂園，面積3萬呎佔地兩層，多項設施及玩意適合大人及小朋友，初學者至高級組也能一試身手。

自從攀石活

...