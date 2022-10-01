全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區 副刊版 2022/10/01 分享： 分享： 近年掀起攀岩抱石熱潮，室內攀石場有增無減，這個位於荃灣的Triangle Plus，是全港最大的親子攀爬樂園，面積3萬呎佔地兩層，多項設施及玩意適合大人及小朋友，初學者至高級組也能一試身手。 自從攀石活 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 活化珊瑚行動 保育海洋生態 重建深水灣珊瑚礁 2022/09/24 活化珊瑚行動 保育海洋生態 重建深水灣珊瑚礁 兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣 2022/09/17 兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣 灣仔全新日系酒店 入住東瀛風榻榻米客房 2022/09/10 灣仔全新日系酒店 入住東瀛風榻榻米客房 海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房 2022/09/03 海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 2022/08/27 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 運動 遊戲 荃灣 繩網