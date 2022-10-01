紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas

舉辦婚宴熱門地的5星級九龍海逸君綽酒店，最近有新餐廳The Bayside進駐，離紅磡長廊僅幾步之遙，用餐區更擁有維港180度全海景，為食客帶來視覺與味覺同樣滿足的地中海美食。

The Bayside由

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