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旅議會開源 靠培訓考試統籌活動

港聞版 2022/10/01

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旅議會已將發牌及規管業界工作交予旅遊業監管局，作為商會重新出發，失去以往的收入來源，要「搵錢」經營會務。

旅議會表示，現時除了協助民政事務總署的抗疫電話熱綫支援服務，另有審批旅行社申請政府資助舉辦的綠色

...

報道系列 : 人才流失系列

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