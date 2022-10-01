旅議會開源 靠培訓考試統籌活動

旅議會已將發牌及規管業界工作交予旅遊業監管局，作為商會重新出發，失去以往的收入來源，要「搵錢」經營會務。

旅議會表示，現時除了協助民政事務總署的抗疫電話熱綫支援服務，另有審批旅行社申請政府資助舉辦的綠色

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