旅議會開源 靠培訓考試統籌活動 港聞版 2022/10/01 分享： 分享： 旅議會已將發牌及規管業界工作交予旅遊業監管局，作為商會重新出發，失去以往的收入來源，要「搵錢」經營會務。 旅議會表示，現時除了協助民政事務總署的抗疫電話熱綫支援服務，另有審批旅行社申請政府資助舉辦的綠色 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 人才流失系列 相關文章 旅社加薪搶人 包薪制聘領隊導遊 今日 旅社加薪搶人 包薪制聘領隊導遊 逾200員工大型旅社 僅餘4間 今日 逾200員工大型旅社 僅餘4間 做好本地團質素 展好玩新面貌 今日 做好本地團質素 展好玩新面貌 你可能感興趣 旅社加薪搶人 包薪制聘領隊導遊 今日 01:00 旅社加薪搶人 包薪制聘領隊導遊 逾200員工大型旅社 僅餘4間 今日 01:00 逾200員工大型旅社 僅餘4間 做好本地團質素 展好玩新面貌 今日 01:00 做好本地團質素 展好玩新面貌 防疫抗疫基金 旅行團 導遊 綠色生活 電子手環 旅監局 居安抗疫 香港旅遊業議會 一帶一路