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旅社加薪搶人 包薪制聘領隊導遊

旅議會：出境遊未回復 冀速推「0+0」

港聞版 2022/10/01

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隨着港府放寬入境檢疫至「0+3」，旅遊業開始「解凍」，但不少旅遊從業員已轉行，業界坦言重召員工回巢有困難。香港旅遊業議會表示，業界一方面要加薪吸引有經驗的員工重投旅遊行業，有旅行社更要加薪近雙位數補回

...

報道系列 : 人才流失系列

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疫情 旅遊行業 無薪假 東瀛遊 徐王美倫 香港旅遊業議會

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