隨着港府放寬入境檢疫至「0+3」，旅遊業開始「解凍」，但不少旅遊從業員已轉行，業界坦言重召員工回巢有困難。香港旅遊業議會表示，業界一方面要加薪吸引有經驗的員工重投旅遊行業，有旅行社更要加薪近雙位數補回

...