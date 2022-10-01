旅社加薪搶人 包薪制聘領隊導遊 旅議會：出境遊未回復 冀速推「0+0」 港聞版 2022/10/01 分享： 分享： 隨着港府放寬入境檢疫至「0+3」，旅遊業開始「解凍」，但不少旅遊從業員已轉行，業界坦言重召員工回巢有困難。香港旅遊業議會表示，業界一方面要加薪吸引有經驗的員工重投旅遊行業，有旅行社更要加薪近雙位數補回 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 人才流失系列 相關文章 逾200員工大型旅社 僅餘4間 今日 逾200員工大型旅社 僅餘4間 旅議會開源 靠培訓考試統籌活動 今日 旅議會開源 靠培訓考試統籌活動 做好本地團質素 展好玩新面貌 今日 做好本地團質素 展好玩新面貌 你可能感興趣 逾200員工大型旅社 僅餘4間 今日 01:00 逾200員工大型旅社 僅餘4間 旅議會開源 靠培訓考試統籌活動 今日 01:00 旅議會開源 靠培訓考試統籌活動 做好本地團質素 展好玩新面貌 今日 01:00 做好本地團質素 展好玩新面貌 疫情 旅遊行業 無薪假 東瀛遊 徐王美倫 香港旅遊業議會