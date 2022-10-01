西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生 國際版 2022/10/01 分享： 分享： 俄烏戰爭已持續大半年，近日北溪天然氣管道洩漏及烏克蘭4個地區加入俄羅斯等連串事件，都令俄烏局勢更趨緊張。外界早於戰事初期已關注俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），為何堅持要耗費大量人力和財 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 2022/09/30 普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 2022/09/24 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 英女王辭世 反思君主制作用何在 2022/09/17 英女王辭世 反思君主制作用何在 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 2022/09/10 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 俄羅斯 普京 政治 烏克蘭 戰爭 地緣政治 美元