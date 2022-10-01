西方犯錯種禍根 普京俄烏前世今生

俄烏戰爭已持續大半年，近日北溪天然氣管道洩漏及烏克蘭4個地區加入俄羅斯等連串事件，都令俄烏局勢更趨緊張。外界早於戰事初期已關注俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），為何堅持要耗費大量人力和財

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