龍漢標加盟 經民聯立會增至9席 政治版 2022/10/01 分享： 分享： 經民聯再擴立法會版圖，地產及建造界龍漢標昨宣布加盟，令聯盟議席增至9席，穩居立會第二大黨地位。立會補選日子未定，但據聞經民聯摩拳擦掌，冀再有進帳，惟其他政黨組織亦多人躍躍欲試。 去年立法會選舉，經民聯奪 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 首度公開致辭 特首夫人「開新篇」 2022/09/30 首度公開致辭 特首夫人「開新篇」 「扮代表」風波 黃傑龍：幾肯定非批評我 2022/09/29 「扮代表」風波 黃傑龍：幾肯定非批評我 張宇人談0+3 批評有人「扮飲食界代表」 2022/09/28 張宇人談0+3 批評有人「扮飲食界代表」 立會行管會空缺 料黎棟國填補 2022/09/27 立會行管會空缺 料黎棟國填補 林鄭「做普通人」 上周現身粉嶺街市 2022/09/26 林鄭「做普通人」 上周現身粉嶺街市 經民聯 立法會 盧偉國 陳茂波 金融服務 土地供應 財政司