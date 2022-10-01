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龍漢標加盟 經民聯立會增至9席

政治版 2022/10/01

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經民聯再擴立法會版圖，地產及建造界龍漢標昨宣布加盟，令聯盟議席增至9席，穩居立會第二大黨地位。立會補選日子未定，但據聞經民聯摩拳擦掌，冀再有進帳，惟其他政黨組織亦多人躍躍欲試。

去年立法會選舉，經民聯奪

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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