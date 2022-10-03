悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠

悅來酒店「Simplicity簡．味」推出全新「美食巡遊」下午茶自助餐，由即日至10月31日每個周六、日及公眾假期於2:30pm至7pm供應，可以食足120分鐘，大家可以慢慢享受美食。

是次下午茶自助餐

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