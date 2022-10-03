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青春美大賽

副刊版 2022/10/03

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碰到一位名片寫着地球小姐的朋友，就談起華人參加國際選美的話題。從而得知，中國內地賽區現在都分得好仔細，大規模比賽會從全國分區誕生，然後代表中國的冠軍再到海外參賽。選美會並且都成為了和不少當地政府合作的項目，主要由一間公司代理，然後可以進行招商，基本上也是一條產業鏈。

記得參觀這些內地選美，最早印象還是在廣州的美在花城活動，那是廣州的有名活動了，雖說是選新星，實則是變相選美會。早年當然也是參考香港小姐的方式和宣傳，也認識一些選美出來的女孩們，因為當時她們的發展出路，就是成為剛剛冒起的中國模特兒行業。

而不少當年的廣州女孩，看香港電視節目長大，倒也真視選美為年度盛事，從而也開始留意到廣州本地的選美活動。

而據老廣州記憶，廣州甚至可說是整個內地地區，一九四九年之後最先有選美活動的內地城市。最早的印象，是在一九八五年，當時甚至不叫選美會，而是叫羊城青春美大賽，不限於女子組，也有男子組。當然沒有三點式（據說在中國大酒店舉行的決賽，原來有安排泳裝環節，後來被取消），較露肉是吊帶裙，而且預選的考腦袋環節，不止於口頭答問，還要有筆試，會問到政治社會常識。其他問題也頗為硬知識，例如問新當選的美國總統是誰、《王子復仇記》的作者是誰等。為了強調美貌智慧健康平衡，容貌分據說只佔總分的百分之十五。

由於也算是配合當年宣揚美的活動（五講四美三熱愛），不少是指派單位如酒店業的美人去參選，都算是特色的選美時代。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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