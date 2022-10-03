樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊

踏入10月萬聖節，香港樂高探索中心由即日起至10月31日舉行節日限定活動「萬聖節小魔怪狂歡派對」，更推出全新4D動感體驗《小魔怪追逐戰》，讓一家大小與多位樂高小魔怪共同體驗驚喜連連的慶典。

《小魔怪追逐

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