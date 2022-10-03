樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊 副刊版 2022/10/03 分享： 分享： 踏入10月萬聖節，香港樂高探索中心由即日起至10月31日舉行節日限定活動「萬聖節小魔怪狂歡派對」，更推出全新4D動感體驗《小魔怪追逐戰》，讓一家大小與多位樂高小魔怪共同體驗驚喜連連的慶典。 《小魔怪追逐 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 今日 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas 2022/10/01 紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas 《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡 2022/10/01 《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡 半島酒店Felix聯同巡迴劇團 沉浸式歌舞劇餐飲體驗 2022/09/28 半島酒店Felix聯同巡迴劇團 沉浸式歌舞劇餐飲體驗 泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港 2022/09/26 泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港