遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 行政人員版 2022/10/03 分享： 分享： Google於2019年推出串流遊戲平台Stadia，提供一系列串流遊戲予用戶在電腦、Chromebooks、Mac、iPhone和iPad上暢玩。但鑑於用戶訂閱量未達預期水平，Google宣布將於 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 今日 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 2022/09/30 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 2022/09/30 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域 2022/09/28 Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域 App Store程式 10款含廣告欺詐軟件 2022/09/28 App Store程式 10款含廣告欺詐軟件 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google 串流 IT技術 商業 遊戲 軟件 硬件