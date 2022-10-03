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遊戲平台Stadia Google明年1月關閉

行政人員版 2022/10/03

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Google於2019年推出串流遊戲平台Stadia，提供一系列串流遊戲予用戶在電腦、Chromebooks、Mac、iPhone和iPad上暢玩。但鑑於用戶訂閱量未達預期水平，Google宣布將於

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欄名 : 科技新知

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