言論侮辱女性 蘋果高層被革職 行政人員版 2022/10/03 分享： 分享： 科企蘋果（Apple）有高層因為發表侮辱女性言論，結果遭解僱。TikTok網紅Daniel Mac早前發布影片，他在街頭訪問一名駕着豪車的男子是以甚麼工作為生，男子笑言：「我賽車，打高爾夫，撫摸大胸女 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 今日 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 2022/09/30 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 2022/09/30 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域 2022/09/28 Netflix設工作室 續擴串流遊戲領域 App Store程式 10款含廣告欺詐軟件 2022/09/28 App Store程式 10款含廣告欺詐軟件 科技行業 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 商業 網紅