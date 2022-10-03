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言論侮辱女性 蘋果高層被革職

行政人員版 2022/10/03

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科企蘋果（Apple）有高層因為發表侮辱女性言論，結果遭解僱。TikTok網紅Daniel Mac早前發布影片，他在街頭訪問一名駕着豪車的男子是以甚麼工作為生，男子笑言：「我賽車，打高爾夫，撫摸大胸女

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欄名 : 科技新知

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