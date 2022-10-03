百日施政 展示李家超KPI管治模式

本周末迎來特區政府新班子施政百日之誌。雖道是新官皆指望就任百日顯新風，不過應屆新班子與先前4位特首剛上任時的最大分別，是一切政策都必須以「邊抗疫邊復常」為前提，故此管治上會較過往有很多掣肘，領導風格便難以完全展現。

去敏感法轉視綫 爭時間解難

盡管如此，特首李家超仍能夠把握這100天的政治蜜月期，積極推出一系列新猷。把這些措施並排一起分析的話，則能夠看出今屆行政機關之施政方針和應對公眾手法，主要分為以下4招--

第一招可稱為「去敏感法」，亦即desensitization：意思是盡量把正在醞釀的議題純粹壓下來再算，盡快轉移公眾視綫，以求爭取更多時間解決。當中相對明顯的例子，是本來於上屆政府後期一直鬧哄哄、為基本法23條完成本地立法的任務，在過去幾個月卻變得靜下來，且保安局局長鄧炳強至上星期仍表示「目前未有立法時間表」；另一個例子，是8月時一度熱議的粉嶺高爾夫球會收地建公屋問題，也很快平息，未有讓「權貴Vs平民」的民粹矛盾進一步放大。

以上這招其實要花很長時間在幕後安撫各方持份者，始能令政治事件暫停發酵；然而，必須於往後進一步觀察的狀況，乃特首是否正在用心經營休養生息的社會氣氛，畢竟他尚未上任已被輿論冠以「武官」之標籤，現在或許反過來不想予市民「好打得」或「拉一派打一派」的觀感，故似乎與俗稱「深藍」陣營的主張保持距離--這手法在特區政府嘗試與中文大學校長段崇智關係變得正常化方面，透露了一點端倪。

第二招乃「先駁外而後通內」：承上點，由於不緊隨「深藍」輿論，故甚麼「先與內地通關才政治正確」之顧慮，到今屆政府好像已不復存在。從外地或台灣返港檢疫「3＋4」至「0＋3」，再到預早放風本月內便有機會「0＋0」，加上可能大幅放寬其他社交距離限制，香港與內地短期內免檢疫通關之機率，相對而言不斷降低；或是換個角度，要實施「前置隔離（又稱「逆隔離」）」的難度，正在持續提升。港人一窩蜂赴日旅遊，卻未知何時能到內地自由行，當中的群眾情緒落差而衍生某種形式之政治問責，已非新班子於施政層面的心理障礙。

固然此招背後，反映了特首對一國兩制以及本港作為特別行政區的政治解讀，也就是香港處於眼下舉世紛亂之局勢當中，應該為國家扮演甚麼角色、發揮哪些功能--維持國際樞紐的地位，確保香港能夠為國家獲取最大的外循環效益，尤其在歐洲經濟極不穩固、而西方企業對投資內地興趣減弱下，香港仍可以透過一國兩制，繼續成為全球資金和人才流向的關鍵選項。

陣地小隊模式 強化執行力

第三招是以「陣地小隊模式強化執行力」：今屆政府刻意叫官員多到地區走走，更要關心低收入家庭的生活狀況，而領軍之兩面旗旌，則分別是政務司正副司長--政務司司長陳國基的「頭炮」是協助資源匱乏學生配對友師，那怕不少聲音批評「共創明Teen計劃」只得2,000個名額太少，但核心信息旨在表明，即使去到司長那般高的層次，對於支援貧困階層的項目，特區政府寧可逐一細心跟進，亦絕不容有失；同期政務司副司長卓永興則風塵僕僕，走訪多條後巷，發起全港大清潔行動，既以行動闡明民生無小事，兼有掃除過往累積陋習之含義。

司長與副司長亦如此，眾局長們的管理方式自然要更為細化。從醫務衞生局局長盧寵茂明言不會有整個特區的復常路綫圖此回應推論，新班子似乎不會以「一夫當關」模式作跨政策局統籌，局長更像「地區頭目」--猶如穩守陣地般，任何時間表及路綫圖也屬多餘，只求盡快達成所屬範疇的全部「關鍵績效指標（KPI）」，包括情況一旦許可，便立即實行「0＋0」，不用等各界準備，也毋須以中央集權方式宏觀部署，隨機應變，機械官僚變機動戰士。

第四招是「讓立法機關盡早參與政策制定」：新班子上任100天之另一亮點，是舉行了3場分別由特首、政務司司長和財務司司長牽頭的立法會「前廳交流會」。這項新安排旨在具體展示在完善選舉制度之後，行政和立法機關如何在互相監察以外，也會互相合作；更重要的是，官員與議員定期會面交流，總得言之有物，於是間接迫使官員更頻密地跟進過往在口頭和書面質詢的事項，也進一步促成KPI管治模式。

值得留意的是，此招另有一項衍生而出的政治宣傳功能，那就是特區政府的新措施有更多機會與議員溝通和「摸底」，因此將來有甚麼新政策引發軒然大波，立法會議員比較難完全推卸自身責任，極其量只能說有提醒過官員卻不被接納--但縱然如此，議員仍須解釋為何由前廳走到議事廳發言時，依然未能成功力諫。換言之，新班子施政新風最後一招，令建制派和官員走得更近，而共同承擔管治責任，產生唇亡齒寒效應。

4招推進 變港式「多快好省」模式

如上所論，由於李家超班子就任以來，一直受着「邊抗疫邊復常」掣肘，故真正的施政百日成績表，應該由本月19日發表施政報告後，始開始數算100天會較合理。綜合由7月至今的政策成效，估計上述4招的下一步推進，很可能是發展出一套港式「多快好省」管冶模式--「多」是指KPI的數量多，而且不怕大量微細的地區事務；「快」是指政策局各顯神通，務求達者為先，甚至不惜把其他政策局之工作搶過來做；「好」是指透過在政策醞釀的過程與建制派更緊密合作，務求在立法會內有足夠人數的啦啦隊叫好，而非單純投票贊成了事；「省」則是在當下經濟形勢嚴峻，以及抗疫支援已大灑公帑的情況下，以最低成本發揮最大政策效力。

▲ 特首李家超在「邊抗疫邊復常」為前提下，仍能夠把握這百天的政治蜜月期，積極推出一系列新猷。（資料圖片）