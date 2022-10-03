中國載人航天工程辦公室昨日宣布啟動第4批預備航天員選拔工作，並將首次在港澳地區選拔約2名載荷專家。行政長官李家超指今次選拔為振奮人心的喜訊，極具歷史性意義，形容為國家送上的禮物，特區政府會全力協助和配

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