內地首在港選拔 航天載荷專家 李家超：振奮人心 國家送禮港全力配合 港聞版 2022/10/03 分享： 分享： 中國載人航天工程辦公室昨日宣布啟動第4批預備航天員選拔工作，並將首次在港澳地區選拔約2名載荷專家。行政長官李家超指今次選拔為振奮人心的喜訊，極具歷史性意義，形容為國家送上的禮物，特區政府會全力協助和配 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 學者：港航天里程碑 可覓合適人才 今日 學者：港航天里程碑 可覓合適人才 提高港青創科興趣 培養民族認同 今日 提高港青創科興趣 培養民族認同 「嫦六」料兩年內發射 登月採樣 今日 「嫦六」料兩年內發射 登月採樣 你可能感興趣 學者：港航天里程碑 可覓合適人才 今日 01:00 學者：港航天里程碑 可覓合適人才 提高港青創科興趣 培養民族認同 今日 01:00 提高港青創科興趣 培養民族認同 「嫦六」料兩年內發射 登月採樣 今日 01:00 「嫦六」料兩年內發射 登月採樣 李家超 財政司 黃偉綸 科研 航天科技 香港生產力促進局 孫東 創新科技及工業局