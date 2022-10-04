內地黃金周七天長假，竟然連一部重頭大片都沒有，也真是多年來罕見。算是重點也票房較高的新片，是講在外地拯救中國公民的動作片《萬里歸途》，但同類題材之前拍得太多，熱潮已過，而且水準難以超越，只能說是迎合這個假期氣氛的主旋律之作。

同樣是獻禮片，還有《鋼鐵意志》，以內戰期間圍繞鞍鋼廠區的戰事，一步步帶出這座後來成為中國第一鋼廠的傳奇歷史。之後就沒有了。沒外國進口大片，也沒有超紅明星新作。幾年下來，疫情和政策上令大製作停擺，後遺開始出現。

但另一面是，因沒大片獨大，也可說是給了機會其他小製作。譬如之前傳出被中斷排片的《隱入塵煙》，先前以好口碑在公映票房上起死回生，文藝片可以收一億元（人民幣，下同），後來才傳出因題材負面（農村扶貧）而被下綫。

再而就是港產片也相繼成為話題，有些上映近一個月，除《明日戰記》最後大約收近七億元之外，《飯戲攻心》這不是合拍片都以引進港片的方式在內地院綫公映，上映三周有八千多萬元票房。有趣是這片名的「食字」就不能在內地用，並改了個不少評論都嫌它老套的名字《還是覺得你最好》。

另一部香港票房叫好電影《阿媽有咗第二個》，則沒法排到院綫，單就原戲名就已經令內地觀眾一頭霧水，所以只改名為《巨星養成記》（台灣譯名則叫《媽的星寵兒》）在視頻平台播放。而內娛對此片的話題，終於提到姜濤，並介紹為現在香港最紅但內地卻近乎沒人識的新星。其實距姜濤參加《快樂男聲2017》打入三十強都五年了，不算新人。只能說，內地市場看香港娛圈，確停留在所謂「港樂」的八九十年代，近年香港的話題歌手和新人，基本上都是不認識的。