完全不餓非減磅好徵兆

減肥戰友希斯第二次回來覆磅，體重比四天前輕了三磅多，她興奮不已，說：「太棒了，跟餐單數天便有成績。」

謹慎的我，先看一看她的飲食記錄，體重輕了，不代表吃得對，眼光要放遠些，畢竟減磅計劃並非一兩星期的事。我指出問題：「你好像沒有吃早餐和下午茶，即是說，攝取的熱量比我安排給你的分量少，體重當然自然下降，但這不能長此下去，而且，減少攝取營養素機會，會帶來抵抗力下降等問題，很不健康啊！」

她問：「沒感到肚餓也要吃嗎？」

「不感到餓，對於減磅人士而言，不是好徵兆，特別是吃得少也沒肚餓感的人。人類的身體很奧妙，會盡力保護你，維持你的生命。當你長期吃少，身體會啟動飢餓緊急機制，將身體的運行速度改為慢速，即是說新陳代謝會下降，所以，你的飢餓感會減少。你需要謹記，新陳代謝下降對減肥是百害而無一利的，編寫一份適合你身體需要的餐單，就是要將新陳代謝提升，所以，切忌少吃。」我詳細解釋。

她點點頭，好像明白了。於是，我再三提醒說道：「要留意，吃得少只會帶來短暫體重下降，減去的，是身體的水份和蛋白質，簡單來說即是肌肉，要持久地維持理想體重，必須令體脂下降，所以盲目少吃，大大不行！」