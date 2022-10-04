雖然我見光就飲水，卻不愛用膠樽，素來奉行自己枝水自己帶，並只用不鏽鋼水壺盛載，皆因塑膠樽（外膳打包用的塑膠盒也是）或含Bisphenol A（BPA／雙酚A）成分。

BPA已證實會損害兒童腦部發展，導致專注力失調及過度活躍，令青春期過早出現，帶來學習及行為障礙；也會令成年人產生代謝功能問題、免疫力失調、精子減少、產生焦慮、糖尿病、前列腺癌和乳癌等。塑膠樽和盒另一化學成分是Phthalate（鄰苯二甲酸酯），亦對身體有害無益，它會干擾內分泌，有研究指出，與乳腺癌、畸胎、代謝問題、內分泌失衡及誘發肥胖有關。

市面有膠樽裝水強調膠樽是BPA-free，但華盛頓州大學遺傳學教授Patricia Hunt有多項研究發現，用以替代BPA的化學物質，對身體的傷害實與BPA無異。即使膠樽／盒寫明BPA-free，這只表示此物沒有BPA，但仍可有其他有害致癌的化學成分，卻沒列出。再想想，若把膠樽裝水放在陽光下，會有甚麼問題呢？紫外光和熱力會令膠樽內的有害物質加速釋放，而且還有二噁英！

我盡量不會用膠樽和膠盒，車內必放兩個玻璃盒以備外膳打包之需。而水不能不喝，故不鏽鋼水樽外出時必隨身，家裏有很多五顏六色大小不同的不鏽鋼保溫水樽，平時運動或孭大手袋時必帶335ml，上三小時的課，更要帶備1.5L大水樽；女士愛美，有時場合需要孭個小手袋的話，有款日本不鏽鋼保溫水樽僅100ml，的骰外形放手袋非常好用。千祈不要看小那100ml，在外邊想補水就可立即補，送禮自用皆宜，於是逢老友送一個，提醒她們每天要多喝水，而且樽身如此輕巧，再無藉口外出不帶，比膠樽水方便和健康得多。