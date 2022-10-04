洞悉虐兒問題成因 加快改革步伐

去年12月，香港保護兒童會轄下「童樂居」爆出職員集體虐兒醜聞，震撼全港。幼兒是最脆弱的一群，他們沒有自我保護能力，甚至不懂得表達或反抗，理應受到整個社會保護，「童樂居」案件竟有35名職員涉案被捕，並控以不同的虐兒罪名，受虐幼兒有40多名，實在匪夷所思。

案件的最新進展，是一名25歲職員承認8項虐兒罪，上周五（9月30日）於九龍城裁判法院判處罪成，判監4個月19個星期，是「童樂居」案件第四名受判被告。判決再度引起社會關注「童樂居」的現況，但我認為更應關注這些虐兒案背後的問題。

「童樂居」事件揭發後，香港保護兒童會迅速委託獨立檢討委員會徹查事件，並於今年3月宣布，與「非牟利幼兒教育機構議會」合作，啟動為期9個月的服務重整計劃，致力重組架構、改善教顧模式、重整前綫人手當值安排、加強培訓等；另一方面，社會福利署亦成立了「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，於上周四（9月29日）發表了第一階段檢討報告，就監管、巡查、人手比例等，提出數十項建議。我認為，兩者都是正確的改革方向，值得鼓勵。

「童樂居」大換班 冀重回正軌

行政會議上周四獲邀視察「童樂居」，行會成員湯家驊、陳健波及我本人均有參與。當日，香港保護兒童會執委會主席夏穆（Robin Hammond）、總幹事周舜宜及守護兒童顧問劉燕玲等一行人，向我們講解「童樂居」的重整進度。

首先是人事改革。猶記得事件揭發之初，主席夏穆在今年1月26日的記者會上，向社會大眾躹躬致歉，表示他與大家同樣震驚，今後會盡一切努力，重新贏得社會的信任。事件涉及的施虐者及受虐者人數眾多、持續時間長，反映「童樂居」在工作文化、通報、監察、管理上有重重缺失。當時的管理層及前綫人員已撤掉，改由「非牟利幼兒教育機構議會」旗下的會員機構，借調30位經驗豐富的專業管理及幼兒工作員，到「童樂居」協助改革，例如總幹事周舜宜是前政務官，行政管理經驗豐富，負責改革管理；新任院長張美玲亦已於3月中上任。當日亦有人員向我表示，他們是來自懲教署、社會福利署的退休人士，他們都有信心誠意，讓「童樂居」重回正軌。

視察當日，我們參觀了「童樂居」的環境設施、活動空間，亦參觀了0至3歲不同年齡段的幼兒遊樂情況，我也有和小朋友互動，他們都很天真可愛，而且臉色紅潤，相信營養方面沒有問題。

SEN幼兒多 經濟差難尋領養家庭

目前「童樂居」最多可容納102位幼兒，當中不少有特殊教育需要（special educational needs，SEN）。我問相關職員怎樣識別幼兒有特殊教育需要？他們說初步可以觀察幼兒的反應或表情，例如你拿着感光器郁動，但是幼兒的目光不會追隨感光器而動，眼神不集中等；或者對外物碰觸（例如羽毛）沒有反應，那可能是感觸有問題。相比一般幼兒，這些兒童更需要耐心照顧。

更深層次的問題是，為甚麼「童樂居」會接收那麼多有特殊教育需要的幼兒？「童樂居」主要接收由法庭轉介的幼兒，即幼兒的父母或有官司在身，或本身有吸毒、濫藥等問題，而不適合照顧幼兒，幼兒的母親可能在懷孕期間已有吸毒、濫藥習慣，引致嬰兒出生時已先天不足，甚至殘障；換句話說，幼兒的父母或家庭是問題根源。

「童樂居」容許幼兒的父母前來探望，但是工作人員說，有來探望子女的父母少之又少，情況非常不堪，亦反映這些幼兒從出生開始就缺乏愛，可能會「難湊」一點；加上香港居住環境擠迫，過去幾年經濟惡劣，難以找到領養或寄養家庭。但是無論如何，不論基於甚麼理由，照顧者都不能粗暴對待、虐待他們，這是不能接受的，施虐者應該嚴懲，承擔刑責。

除改善工作制度 人心更重要

此外，有報道指「童樂居」在過去幾年的流失率高，人手不足，大部分幼兒工作員的經驗不足3年，照顧質素每況愈下；員工需要長時間工作，壓力過大，衍生問題，員工之間互相影響甚至包庇，使虐待行為繼續下去，因此前綫人手規劃也是「童樂居」的改革重點。社福界一向人手不足，有經驗的大多選擇薪酬待遇較佳的機構，再加上特區政府大力資助幼師薪酬，很多持同等學歷的也轉行當幼師，像「童樂居」這類要長時間工作、要留宿的院舍，自然「難請人」。

如今「童樂居」已聘請新一批幼兒工作員，持高級文憑學歷，月薪2萬多；「童樂居」亦重新規劃工作安排，日間照顧的人手比例已由原來的1比7，提升至1比5，工作模式也改為固定輪更制，讓員工有穩定的工作時間；員工分組工作，每組固定照顧同一批4名幼兒，從而建立穩定互信的關係。我十分認同這個模式，不過制度以外，人心更重要，要聘請真正有愛心、真心愛護小朋友的人員，今後幼兒才能得到適切照料。

強制舉報虐兒機制 立法不容緩

很遺憾的是，「童樂居」虐兒案並非單一事件，最近「保良局嬰兒組留宿幼兒中心」亦揭發虐兒醜聞，有兩名職員被捕，涉及6名1至3歲的受虐幼兒；執筆之時，亦爆出大埔特殊學校匡智松嶺第二校涉嫌長期不恰當對待學童，這些案件反映特區政府在保護兒童方面的政策仍有漏洞，改革步伐亦太慢，機構資源、人手不足，前綫人員愛心不足更是主因！特區政府應該加快改革步伐，不論是制度、資源、監管、巡查、培訓也要加強。

除了機構虐兒，家庭虐兒慘劇亦時有發生，比「童樂居」等醜聞更叫人揪心！特區政府要深刻理解這些慘案背後的問題，例如經濟及居住環境、生活及工作壓力、父母吸毒濫藥等等；行政長官李家超說要盡快完成強制舉報虐兒機制的諮詢及立法工作，也實在刻不容緩。

▲ 幼兒是最脆弱的一群，他們沒有自我保護能力，甚至不懂得表達或反抗，理應受到整個社會保護。（資料圖片）