收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶

作為全球搜尋引擎巨頭，Google一直因用戶可經其搜尋引擎，搜尋到色情、侵權、暴力內容而受爭議。該企為防止用戶從搜尋引擎搜獲不良內容，刪除超過55萬個帳戶，大部分與侵權有關。

根據印度對科網企業的新法規

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