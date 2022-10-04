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收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶

行政人員版 2022/10/04

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作為全球搜尋引擎巨頭，Google一直因用戶可經其搜尋引擎，搜尋到色情、侵權、暴力內容而受爭議。該企為防止用戶從搜尋引擎搜獲不良內容，刪除超過55萬個帳戶，大部分與侵權有關。

根據印度對科網企業的新法規

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欄名 : 科技新知

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