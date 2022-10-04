收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 行政人員版 2022/10/04 分享： 分享： 作為全球搜尋引擎巨頭，Google一直因用戶可經其搜尋引擎，搜尋到色情、侵權、暴力內容而受爭議。該企為防止用戶從搜尋引擎搜獲不良內容，刪除超過55萬個帳戶，大部分與侵權有關。 根據印度對科網企業的新法規 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 今日 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 2022/10/03 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 2022/10/03 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 2022/09/30 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 2022/09/30 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 科技行業 Google 印度 知識產權 知識產權 誹謗