iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 行政人員版 2022/10/04 分享： 分享： 蘋果（Apple）早前推出iPhone 14系列，舊款手機也逐一「退休」。蘋果正式將2014年推出的iPhone 6加入「過時產品」清單，而同年發表的iPhone 6 Plus，也早於今年2月被加入清 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 今日 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 2022/10/03 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 2022/10/03 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 2022/09/30 網絡欺凌4年翻倍 3招保護青少年 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 2022/09/30 Google Map新功能 沉浸式鳥瞰世界地標 科技行業 科技硬件 科技軟件 iPhone 服務 產品 Apple 退休