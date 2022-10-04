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iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新

行政人員版 2022/10/04

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蘋果（Apple）早前推出iPhone 14系列，舊款手機也逐一「退休」。蘋果正式將2014年推出的iPhone 6加入「過時產品」清單，而同年發表的iPhone 6 Plus，也早於今年2月被加入清

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欄名 : 科技新知

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