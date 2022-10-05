近年大眾普遍對盆骨痛的認識提升不少，如知悉不少腰臀痛成因其實歸因於盆骨痛，也知道坐骨神經痛亦可以因為盆骨錯位引致，再不是腰部病因專利。

但話雖如此，盆骨錯位種類有十多種分型，而廣為人們關心的盆骨前傾並非單一病種，而是可見於骶骨旋前、骶骨前屈及髂骨旋前等共同徵狀。一般單純從背面觀察站姿下背部及盆骨位置，是很易混淆盆骨前傾及後傾，例如在Swayback姿勢情況下，便容易誤把後傾當前傾。究竟我們如何正確判斷盆骨前傾或後傾？又有甚麼運動糾正盆骨前或後傾？

首先，可以從側面拍一張站立企直的照片，然後以電腦或手機軟件，在外足踝尖畫上一條垂直綫。若然站直，垂綫應亦通過髖處的股骨大轉子、腰椎體、肩肱骨頭及外聽道。對於正常姿勢或盆骨前傾者，上述的檢查點都能處於同一直綫上；盆骨前傾者會在頸胸及腰處有更明顯前後弧度，表現腰椎更凹陷，小腹前突、圓肩寒背、頭向前突；對於盆骨後傾者，常表現Swayback或Flatback姿勢形態。Swayback姿勢可見腰椎相對胸椎似是更為凹陷，但其實是腰肌繃硬變直，下身較垂綫前移，上身整體後移，以平衡身體重心。而Flatback體態者背部失去凹陷弧度，有更明顯的頭頸前移情況。

其次，檢查方法亦可靠背依牆站立，後足、後膝、臀部、胸背及頭後枕盡量後仰。正常姿勢者腰椎生理弧度合理向前凹陷，腰背與牆間可容立一手掌厚度。對於盆骨前傾者，腰生理弧度增加，腰椎明顯向前凹陷，腰與牆間甚至可於入兩面手掌厚度；而盆骨後傾者，腰生理弧度銳減，臀及腰能面貼面緊貼牆身，失去腰椎應有向前凹入的弧度形狀，腰牆間隙少於一手掌厚度。

若為盆骨前傾類型，糾正運動可主要處理髖屈肌肉過緊，腹直肌過於鬆弛問題：針對髖屈肌柔軟度不足，作髖後伸拉筋動。腹直肌力不足，可以仰臥起坐運動訓練，增加前腹縱向張力，有助提升前盆骨前部，修正前傾姿勢。盆骨後傾多併見膕繩肌過短，運動應包括膕繩肌壓腿拉筋運動，減少大腿拉盆骨向下力量。

▲ 針對髖屈肌柔軟度不足，作髖後伸拉筋動。

▲ 由A至D正常姿勢至盆骨後傾圖（圖片來源：Kendall & Kendall Muscle Testing & Function）