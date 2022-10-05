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喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品

副刊版 2022/10/05

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香港喜來登酒店再度與日本高級美容護膚品牌ALBION合作推出「瑰蜜果香下午茶」，以品牌的賦活彈力系列產品為靈感，以玫瑰、蜜糖及水果做主題，由香港喜來登酒店麵包及糕點總廚Chef Sam及蠔酒吧主廚

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欄名 : 新鮮熱辣

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