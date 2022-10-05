喜來登酒店再度與ALBION推下午茶 送$1,030美容護膚禮品 副刊版 2022/10/05 分享： 分享： 香港喜來登酒店再度與日本高級美容護膚品牌ALBION合作推出「瑰蜜果香下午茶」，以品牌的賦活彈力系列產品為靈感，以玫瑰、蜜糖及水果做主題，由香港喜來登酒店麵包及糕點總廚Chef Sam及蠔酒吧主廚 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊 2022/10/03 樂高探索中心萬聖節限定 小魔怪狂歡派對創意工作坊 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 2022/10/03 悅來酒店 120 分鐘下午茶自助餐 推出買2送1優惠 紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas 2022/10/01 紅磡5星級酒店全新地中海餐廳 賞180度海景歎西班牙Tapas 《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡 2022/10/01 《龍珠超》期間限定精品店 7米高悟飯魔童打卡 半島酒店Felix聯同巡迴劇團 沉浸式歌舞劇餐飲體驗 2022/09/28 半島酒店Felix聯同巡迴劇團 沉浸式歌舞劇餐飲體驗 日本 品牌 酒店 設計 尖沙咀 魚 蛋 咖啡 蛋糕 酒吧