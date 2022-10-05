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要揀開心伴侶

副刊版 2022/10/05

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已揀了，但伴侶性情是郁啲就唔開心，甚至唔郁都鬱上半天的—深表同情，愛莫能助。已揀了，而伴侶是個開心果—恭喜你，千載難逢，好好珍惜。未揀的—若想身心健康地活着，那就千萬要揀個開心伴侶。

密歇根州大學心理學教授William Chopik，首先證實開心的人比不開心的人，已經有更好的免疫力、心血管功能、抗壓力和更長壽。但我們在世界上，都不（應）是孤獨精，一定要與人相處，而最影響我們的，當然是身邊的伴侶。

Chopik研究二千對年過五十的夫婦，發現娶／嫁了個開心樂觀伴侶的受訪者，擁有更健康的體魄、喪失活動能力的機會率減少，而且活動更頻密。不僅如此，他的研究還證實，有個快樂伴侶，甚至可延緩晚年認知能力（包括短期記憶、運算記憶及主觀記憶力）下降，減少失智症發病的機率。這個結果合情合理，亦可用人格和社會心理學的研究去解釋。婚姻有兩種狀態：marital strain（婚姻的拉緊張力）和marital strength（婚姻的強化力量）。若伴侶性格悲觀、愁苦，回到家日日被負能量籠罩，有時還要安撫其不開心情緒，那這段關係當中自然有很多無形的拉緊和繃緊能量；反之，若伴侶是樂觀、積極，彼此相處已是樂事，即使遇到問題，也能從中得到力量解決。

學術期刊《Psychosomatic Medicine》在○七發表的研究指出，不開心伴侶的關係所造成的拉緊張力，跟患上冠狀動脈硬化有顯著關連。我們常聽人講笑咁講：「俾人激到心臟病發」，在現實生活原來真有其事。揀着個不開心的伴侶，佢本人已經周不時不開心，難道一個不開心的人，能帶給伴侶開心的人生嗎？這是很簡單的邏輯問題。

為了健康、為了人生、為了下半世幸福，有得揀，梗係要揀個開心人做伴。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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