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YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用

行政人員版 2022/10/05

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Google為了增加YouTube Premium訂閱人數，花盡心思。日前有網民發現，YouTube為部分影片提供4K解像度的播放選項，列明只限YouTube Premium訂閱戶適用。

綜合外媒報道，

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欄名 : 科技新知

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