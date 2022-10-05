YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 行政人員版 2022/10/05 分享： 分享： Google為了增加YouTube Premium訂閱人數，花盡心思。日前有網民發現，YouTube為部分影片提供4K解像度的播放選項，列明只限YouTube Premium訂閱戶適用。 綜合外媒報道， ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 今日 與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 2022/10/04 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 2022/10/04 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 2022/10/03 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 2022/10/03 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 科技行業 科技硬件 科技軟件 YouTube 社交平台 Google Android iOS 4K