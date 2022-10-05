與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回 行政人員版 2022/10/05 分享： 分享： 蘋果（Apple）與芯片商高通（Qualcomm）的專利之爭持續多年，直至2019年達成和解。及後，蘋果先後兩次就與高通的專利爭議提出上訴，惟近日再次被美國最高法院駁回。 高通於2017年起訴蘋果，指 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 今日 YouTube 4K畫質選項 僅Premium訂閱戶適用 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 2022/10/04 iPhone 6列「過時產品」 將不獲支援更新 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 2022/10/04 收3.7萬不良內容投訴 Google刪55萬印度帳戶 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 2022/10/03 言論侮辱女性 蘋果高層被革職 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 2022/10/03 遊戲平台Stadia Google明年1月關閉 科技行業 Qualcomm Apple iPhone 專利 iPad Apple Watch 商業