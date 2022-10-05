與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回

蘋果（Apple）與芯片商高通（Qualcomm）的專利之爭持續多年，直至2019年達成和解。及後，蘋果先後兩次就與高通的專利爭議提出上訴，惟近日再次被美國最高法院駁回。

高通於2017年起訴蘋果，指

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