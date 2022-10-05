  • 28°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 05:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PopWalk天晉滙優惠迎消費券 回贈高達20%

行政人員版 04:00 2022/10/05

分享：

分享：

各大商場趁新一期消費券派發，都推出各式各樣優惠，黛安知道，新地旗下將軍澳PopWalk天晉滙都加推「精明消費月」多重賞，大派高達20%回贈！即日起至本月31日，The Point會員喺場內消費滿$400可獲贈$40商場電子優惠券；消費滿$2,000可獲贈$300商場電子優惠券；消費滿$5,000更送$1,000商場電子優惠券，消費仲可賺埋積分換Point Dollar當錢使㖭。

PopWalk天晉滙仲會聯同近50間商戶推出低至1折激抵優惠，星級推介包括澳洲歌婷1099針仿絲棉套裝低至1折發售（原價$4,699）；Griddy's享用紅白餐酒、雞尾酒或無酒精雞尾酒買一送一；賀天最強の爐端燒低至5折優惠（原價$458）、Champ 24 Fitness一年會籍8折優惠（原價$5,976）等。

此外，場內亦會推出「秋日美饌‧狂賞」活動，The Point會員喺場內即日以電子消費滿指定金額並成功登記積分，可享最高$170優惠回贈；例如單一消費滿$200即送2X會員積分；消費滿$500可享$50美食滋味電子券；消費滿$800可享$30美食滋味電子券及$50綜合購物電子劵；消費滿$1,200額外再送$20 Point Dollar；大家快啲去掃貨啦。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 愉景灣「盞鬼」活動 玩轉萬聖節
今日
愉景灣「盞鬼」活動 玩轉萬聖節
八卦名利場 - AEON 35周年第一擊 買$1000禮券送$50
今日
AEON 35周年第一擊 買$1000禮券送$50
八卦名利場 - 復康會「無障行者」隊際體驗賽 今起報名
2022/10/03
復康會「無障行者」隊際體驗賽 今起報名
八卦名利場 - 樂富廣場逾萬呎躍動+農莊 本月免費玩閃避球德國走繩
2022/10/03
樂富廣場逾萬呎躍動+農莊 本月免費玩閃避球德國走繩
八卦名利場 - 固力果推奢華版Pocky及創意新品 必搶限定神秘福袋
2022/09/30
固力果推奢華版Pocky及創意新品 必搶限定神秘福袋

上一篇文章

AEON 35周年第一擊 買$1000禮券送$50

下一篇文章

與高通專利戰多年 蘋果再上訴被駁回
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？