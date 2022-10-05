PopWalk天晉滙優惠迎消費券 回贈高達20%

各大商場趁新一期消費券派發，都推出各式各樣優惠，黛安知道，新地旗下將軍澳PopWalk天晉滙都加推「精明消費月」多重賞，大派高達20%回贈！即日起至本月31日，The Point會員喺場內消費滿$400可獲贈$40商場電子優惠券；消費滿$2,000可獲贈$300商場電子優惠券；消費滿$5,000更送$1,000商場電子優惠券，消費仲可賺埋積分換Point Dollar當錢使㖭。

PopWalk天晉滙仲會聯同近50間商戶推出低至1折激抵優惠，星級推介包括澳洲歌婷1099針仿絲棉套裝低至1折發售（原價$4,699）；Griddy's享用紅白餐酒、雞尾酒或無酒精雞尾酒買一送一；賀天最強の爐端燒低至5折優惠（原價$458）、Champ 24 Fitness一年會籍8折優惠（原價$5,976）等。

此外，場內亦會推出「秋日美饌‧狂賞」活動，The Point會員喺場內即日以電子消費滿指定金額並成功登記積分，可享最高$170優惠回贈；例如單一消費滿$200即送2X會員積分；消費滿$500可享$50美食滋味電子券；消費滿$800可享$30美食滋味電子券及$50綜合購物電子劵；消費滿$1,200額外再送$20 Point Dollar；大家快啲去掃貨啦。

本文轉載自《晴報》