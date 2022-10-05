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AEON 35周年第一擊 買$1000禮券送$50

行政人員版 04:00 2022/10/05

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唔經唔覺AEON已踏入35周年，黛安收到風，AEON由即日起會推出「AEON 35周年第一擊」優惠活動，其中每買$1,000購物禮券，即加碼賞$50現金券1張、滿$2000可獲$50現金券2張，如此類推。佢哋仲會推出「你猜我賞」活動，考下大家對AEON嘅認識，答中問題有機會贏取$10電子優惠券㗎。而下載AEON Mobile手機App並登記成會員，仲即賞$35迎新電子優惠券㖭。

公關姊妹話，「日本節」係「AEON 35周年第一擊」嘅星級活動，店內各款日本新鮮食品都好抵買，包括以$229入手日本伊勢海老（每隻約180克）、$179入手日本紅鱈蟹鉗（每盒約500克）、$169入手九州和牛西冷/肉眼，仲有用$99盲買到日本黑提子（每包約300克）等。

場內仲有好多超筍「均一價自選組合」，例如用$1,000可任選A、B、C區商品各一件等，筍貨包括PHILIPS濾水器、OTO輕盈腰背鬆Oval、日本和牛周年福袋等等；大家亦可用$30、$70、$100、$300「均一價」入手3件心水商品，必搶商品包括$30/3件森永布丁、$300/3件雅芳婷抗病毒按摩枕等。

本文轉載自《晴報

日本紅鱈蟹鉗

PHILIPS濾水器

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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