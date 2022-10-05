愉景灣「盞鬼」活動 玩轉萬聖節

踏入萬聖節之月，一眾「貪玩鬼」伺機出動。黛安留意到愉景灣本月中開始會搞一連串「盞鬼」活動，一定可以滿足大小嘩鬼需求。打響頭炮嘅活動，首推聯乘知名密室逃脫體驗館「LOST」製作嘅全新密室「亡靈嘉年華」同「南瓜村之夜」，今個月21日起喺愉景廣場、愉景北商場及D'Deck以電子貨幣消費滿$100，就有9折門票優惠，以$108（原價$120）入場玩足20分鐘，既考膽量亦考智慧。

同期仲有盞鬼南瓜派對燈飾助興，着上盞鬼服飾打卡，再上傳至「@VisitDiscoveryBay」至FB或IG，仲有機會贏到密室、星空沙灘影院或溜冰場門票㖭。

公關姊妹預告，去到今個月尾大白灣沙灘仲會化身「鬼魅星空沙灘影院」，由本月27日至30日起一連4日，上映經典盞鬼電影，溜冰場喺今個月29日仲會大搞「嘩鬼霓虹冰上派對」，有專業彩繪師即席幫大家化身「嘩鬼」；到咗萬聖夜前夕（30日），愉景廣場仲會舉辦「愉景灣萬聖夜市集」，滙聚超過60個本地商戶大賣萬聖節特色食品同手作，啱晒一家大細去玩呀。詳情可【按此】參考。

本文轉載自《晴報》

▲ 盞鬼南瓜派對燈飾

▲ 嘩鬼霓虹冰上派對