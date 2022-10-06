《競爭之合謀有罪》揭合謀案件犯案手法　改編自真實個案　競委會實況劇熱播

公平競爭是香港經濟賴以成功的基石，隨着《競爭條例》的實施，競爭事務委員會（下稱競委會）正式肩負起維護香港市場競爭的責任。由競委會與香港電台聯合製作，改編自香港競爭法真實案件的電視實況劇《競爭之合謀有罪》正在熱播，讓大家了解合謀案件的犯案手法，以及競委會如何打擊反競爭行為。



公屋裝修「無得揀」 市民慘被剝削



住屋問題一直是港人最關注的議題，當市民滿心歡喜為安樂窩張羅，有些裝修公司卻為一己私利，損害市民的利益。《競爭之合謀有罪》第2及第3集便改編自三宗公營房屋裝修工程的合謀案件。



案情指，位於觀塘的公共屋邨安達邨、安泰邨，以及位於新蒲崗的資助房屋景泰苑入伙時，多間裝修承辦商竟協定瓜分市場，不互相競爭。他們將一堆寫有樓層的紙條，尤如「仙女散花」般隨機拋起，再由各個承辦商的代表抽籤，決定各公司所負責的裝修樓層，並會拒絕承接「屬於其他承辦商的樓層」的客戶。裝修商更在過程中合謀定價，事先協定不同裝修套餐的價錢，並共同製作傳單落實安排，這些行為都剝削了住戶的選擇。

▲ 涉案承辦商以抽籤形式決定各公司所負責的裝修樓層，剝削市民的選擇。（相片為劇集截圖）

競爭事務委員會發言人指：「『有錢齊齊賺』對同業來說看似皆大歡喜，但其實是在剝削消費者的權利並損害市場公平性。競委會一直優先處理影響民生，尤其是基層市民或弱勢社群的個案，當時我們收到屋邨住戶投訴，於是作出調查，成功揭發這些案件。」



競委會動員逐戶搜證 裝修商證供露出馬腳



《競爭之合謀有罪》將三宗「分餅仔」案件濃縮成兩集劇情。競委會接獲住戶投訴，正式立案調查時，裝修承辦商的駐邨辦公室已悉數拆除，調查人員無法進行現場搜查，令調查難度大增。競委會於是改變搜證方法，向邨内約40個家庭逐家逐戶搜集資料，並向房委會索取裝修工程資料，終發現樓層編配模式，加上有裝修承辦商在盤問下露出馬腳，最終成功起訴不法承辦商。審裁處裁定，該三宗案件共19間裝修承辦商及5名人士均須負上法律責任，判罰款總額超過1,200萬港元，另需支付競委會訟費，審裁處更首次頒下取消董事資格令。

▲ 競委會調查組在房委會的幫助下向邨内約40個家庭逐戶搜集資料，成功取得有力證據。（相片由香港電台電視部提供）

專責小組實測及分析 逐點擊破辯護理由



案件能成功偵破，並令涉案人士得到應有的懲戒，有賴調查人員努力不懈。劇中由余香凝、陸駿光、黃定謙、林千渟飾演的調查員辦案專業認真，原來在拍攝期間，真正的競委會調查員亦親身到現場指導拍攝，例如搜查、處理證物及盤問證人等真實處理方法。現實中，競委會調查每宗案件時，都會成立專責小組，由調查人員、法律顧問及經濟分析師組成，全方位分析和處理相關證據及資料，亦會於庭上作供。在這三宗裝修合謀案中，便涉及大量搜證及法律分析，專家證人亦運用經濟分析及現場測試等方法，反駁裝修公司的抗辯理由。面對繁複的調查工作，調查人員需要細心、具分析能力和耐性，才能靈活應對不同的挑戰及困難。



高度還原真實案件 披露破案過程



有別於一般電視劇，《競爭之合謀有罪》每集的案情均高度還原真實案件的細節，再結合具生活質感的戲劇元素「貼地」呈現出來，以易「入口」的方式讓觀眾掌握何謂反競爭行為。劇中犯案的人各有背景和故事，觀眾亦不一定覺得他們大奸大惡，然而以往一些約定俗成、但損害競爭的營商手法，在《競爭條例》下已屬違法，而違法的人亦必會受到法律制裁，期望大眾有所警惕，亦是全劇重點所在。劇集亦首次披露競委會由接獲舉報至成功破案的過程，劇情發展相當緊湊，緊接本星期六「仙女散花」下集，將會推出「告密」和「認罪」，不容錯過。

▲ 電視實況劇《競爭之合謀有罪》，以生活化的方式拆解合謀行為，呼籲大眾遇疑即主動舉報。（相片由香港電台電視部提供）

劇集《競爭之合謀有罪》

港台電視31台播映

逢星期六

晚上7時30分

更多劇集資料或重溫：https://www.compcomm.hk/competecartelhunters



（特約）