石門新都廣場高層連裝修 叫價750萬 地產版 2022/10/06 分享： 分享： 地址：沙田石門安耀街2號新都廣場28樓15室 面積：1,120平方呎 開價：750萬元 呎價：6,696元 賣點：單位將交吉出售，樓層高，景致開揚，內籠備有基寫字樓裝修及間隔，物業鄰近港鐵石門站，交通便捷。 拍 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 天水圍嘉湖新北江商場舖 間隔四正每呎叫價1.28萬 今日 天水圍嘉湖新北江商場舖 間隔四正每呎叫價1.28萬 大角咀雲之端305平方呎 連租約叫價不足1萬 今日 大角咀雲之端305平方呎 連租約叫價不足1萬 上環德輔道西31號13樓 每呎叫價6571 2022/09/29 上環德輔道西31號13樓 每呎叫價6571 灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬 2022/09/29 灣仔兆豐大廈1100平方呎單位 連租約叫價584萬 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 2022/09/22 荃灣新豐工廈 102呎開價45萬 沙田 石門 新都廣場